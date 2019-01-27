Анна Щербакова: «Стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать»

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем питании. 

«Обычно я себя не ограничиваю, стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. При этом я понимаю, что если я буду запрещать себе что-то есть, у меня будут моменты срывов. Я слежу за питанием, но не ограничиваю себя полностью. 

На карантине из-за того, что тренировки не такие интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Я стараюсь не есть на ночь. Так получается удерживать вес.

Приходилось ли мне худеть? Глобально – нет, так, по чуть-чуть. Я стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать», – сказала Щербакова. 

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