Анна Щербакова: «Стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать»

Российская фигуристка рассказала о своем питании.

«Обычно я себя не ограничиваю, стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. При этом я понимаю, что если я буду запрещать себе что-то есть, у меня будут моменты срывов. Я слежу за питанием, но не ограничиваю себя полностью.

На карантине из-за того, что тренировки не такие интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Я стараюсь не есть на ночь. Так получается удерживать вес.

Приходилось ли мне худеть? Глобально – нет, так, по чуть-чуть. Я стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать», – сказала Щербакова.

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