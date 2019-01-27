Фигуристы группы Тутберидзе приостанавливают тренировки до 12 апреля из-за коронавируса

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Р-Спорт Камила Валиева Самбо-70 коронавирус Фигурное катание

Фигуристы группы Этери Тутберидзе приостанавливают тренировки в связи с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина. 

Указ мэра от 18 марта ограничивает деятельность спортивных организаций города в период с 21 марта по 12 апреля из-за пандемии коронавируса. 

Группа Тутберидзе тренируется на катке отделения «Хрустальный», который входит в структуру Центра спорта и образования «Самбо-70».

«Мы временно приостанавливаем спортивную подготовку согласно указу мэра Москвы с 21 марта по 12 апреля», – сообщили в пресс-службе «Самбо-70».

В группе Тутберидзе занимаются Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие фигуристы. 

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