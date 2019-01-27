Фигуристы группы Тутберидзе приостанавливают тренировки до 12 апреля из-за коронавируса

Фигуристы группы приостанавливают тренировки в связи с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина.

Указ мэра от 18 марта ограничивает деятельность спортивных организаций города в период с 21 марта по 12 апреля из-за пандемии коронавируса.

Группа Тутберидзе тренируется на катке отделения «Хрустальный», который входит в структуру Центра спорта и образования .

«Мы временно приостанавливаем спортивную подготовку согласно указу мэра Москвы с 21 марта по 12 апреля», – сообщили в пресс-службе «Самбо-70».

В группе Тутберидзе занимаются , Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, и другие фигуристы.