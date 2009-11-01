⚡Пападакис и Сизерон с мировым рекордом победили в ритм-танце на Гран-при Франции, Загорски и Гурейро – 5-е

Теги сборная России результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады Гран-при Франции сборная Франции сборная США Эван Бейтс Джонатан Гурейро Мэдисон Чок сборная Испании сборная Литвы Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Марко Фабри Адрия Диас Шарлен Гиньяр Шейн Фирус Тиффани Анастасия Загорски Мари-Жад Лорьо Ромен Ле Гак Оливия Смарт сборная Польши Наталья Калишек Максим Сподырев Пьер Суке Жюли Вагре Кэролайн Сусиc Эллисон Рид Саулиус Амбрулевичюс Фигурное катание

Французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон с мировым рекордом победил в ритм-танце на домашнем этапе Гран-при в Гренобле. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают 5-е место.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,69 (мировой рекорд)
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 80,69
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,65
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 76,09
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,05
6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 74,19
7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 68,61
8. Жюли Вагре – Пьер Суке (Франция) – 63,55
9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 61,48
10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 58,10

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья