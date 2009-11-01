⚡Пападакис и Сизерон с мировым рекордом победили в ритм-танце на Гран-при Франции, Загорски и Гурейро – 5-е

Французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон с мировым рекордом победил в ритм-танце на домашнем этапе Гран-при в Гренобле. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают 5-е место.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Internationaux de France

Гренобль, Франция

Танцы на льду

Ритм-танец



1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,69 (мировой рекорд)

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 80,69

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,65

4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 76,09

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,05

6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 74,19

7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 68,61

8. Жюли Вагре – Пьер Суке (Франция) – 63,55

9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 61,48

10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 58,10

Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию