⚡Пападакис и Сизерон с мировым рекордом победили в ритм-танце на Гран-при Франции, Загорски и Гурейро – 5-е

Французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон с мировым рекордом победил в ритм-танце на домашнем этапе Гран-при в Гренобле. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают 5-е место.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Internationaux de France
Гренобль, Франция
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,69 (мировой рекорд)
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 80,69
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 79,65
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 76,09
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,05
6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 74,19
7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 68,61
8. Жюли Вагре – Пьер Суке (Франция) – 63,55
9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 61,48
10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 58,10
Расписание трансляций Гран-при Франции-2019 по фигурному катанию