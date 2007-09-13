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Гран-при среди юниоров. Валиева лидирует в короткой программе, Синицына, Васильева выйдут на лед

Теги сборная России результаты сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Гран-при среди юниоров Виктория Васильева Нана Араки Ксения Синицына Камила Валиева То Йихун Оливия Грэн Кейт Ванг Одри Шин Чисато Ураматсу Фигурное катание

Сегодня на четвертом этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске девушки представят короткие программы. 

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Челябинск

Девушки 

Короткая программа

Начало – 7.55 по московскому времени. Прямые трансляции – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix. 

Первая разминка

5. То Йихун (Корея)

Вторая разминка

7. Оливия Грэн (Канада)
9. Камила Валиева (Россия) – 9.17
10. Кейт Ванг (США)

Третья разминка

18. Виктория Васильева (Россия) – 10.34

Четвертая разминка

19. Ксения Синицина (Россия) – 10.47...
21. Нана Араки (Япония)

Пятая разминка

27. Одри Шин (США)
28. Чисато Ураматсу (Япония)

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске

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