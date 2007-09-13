Гран-при среди юниоров. Валиева лидирует в короткой программе, Синицына, Васильева выйдут на лед

Сегодня на четвертом этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске девушки представят короткие программы.
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Челябинск
Девушки
Короткая программа
Начало – 7.55 по московскому времени. Прямые трансляции – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
5. То Йихун (Корея)
Вторая разминка
7. Оливия Грэн (Канада)
9. Камила Валиева (Россия) – 9.17
10. Кейт Ванг (США)
Третья разминка
18. Виктория Васильева (Россия) – 10.34
Четвертая разминка
19. Ксения Синицина (Россия) – 10.47...
21. Нана Араки (Япония)
Пятая разминка
27. Одри Шин (США)
28. Чисато Ураматсу (Япония)
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске