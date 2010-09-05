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Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России. Все покажет сайт Первого канала

Теги телевидение сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание контрольные прокаты Фигурное катание

7 и 8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Контрольные прокаты сборной России

Москва

7 сентября

Танцы на льду

15.00 – ритм-танец

Мужчины

16.00 – короткая программа

Пары

16.45 – короткая программа

Женщины

17.40 – короткая программа

8 сентября

Танцы на льду

15.00 произвольный танец

Мужчины

16.10 – произвольная программа

Пары

17.05 – произвольная программа

Женщины

18.05 – произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала прокатов – московское. Все выступления покажет сайт Первого канала.

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