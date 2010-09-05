Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России. Все покажет сайт Первого канала

7 и 8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
Контрольные прокаты сборной России
Москва
7 сентября
Танцы на льду
15.00 – ритм-танец
Мужчины
16.00 – короткая программа
Пары
16.45 – короткая программа
Женщины
17.40 – короткая программа
8 сентября
Танцы на льду
15.00 произвольный танец
Мужчины
16.10 – произвольная программа
Пары
17.05 – произвольная программа
Женщины
18.05 – произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала прокатов – московское. Все выступления покажет сайт Первого канала.
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