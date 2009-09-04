Станислав Поздняков: «Медведеву выбрали послом на ОИ-2020 из-за ее дипломатических качеств»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, почему фигуристка стала послом команды на летних Играх-2020 в Токио.

«Для нас выбор был достаточно прост и очевиден.

Спортсменов топ-уровня в России очень много, и если мы сейчас будем говорить, кто должен и кто достоин, мы с вами действительно запутаемся. Потому что мы – большая спортивная страна с большими традициями, у нас очень много олимпийских чемпионов, все они достойны этой роли.

Но сейчас речь идет о дипломатических качествах Жени Медведевой. Я хотел бы напомнить, что она принимала непосредственное участие в истории, связанной с нашей командой на Играх в Пхенчхане.

С Александром Дмитриевичем Жуковым она ездила в МОК, обращалась к его руководителям с просьбой дать равные шансы всем спортсменам-россиянам участвовать в этих Играх, что, кстати, и было сделано: наши спортсмены участвовали во всех видах программ.

Второй момент: когда заканчивались Олимпийские игры, она уже со мной как с главой делегации участвовала в заседании исполкома МОКа, который мы просили о скорейшем восстановлении Олимпийского комитета России.

Оно, кстати, было получено через три дня после окончания. То есть это достаточно серьезная дипломатическая, спортивно-дипломатическая победа.

И нужно отметить, что Женя участвовала в этих мероприятиях после того, как завоевала серебряную медаль. И она все равно собралась и была мотивирована на работу, на свою задачу, поскольку мы действовали на тот момент не в интересах индивидуальных спортсменов, а в интересах всей страны», – сказал Поздняков.