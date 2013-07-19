Реклама 18+
Реклама 18+

Ягудин – об ажиотаже вокруг фигурного катания: «Дебилов и ненормальных можно найти везде. Популярность зашкаливает, вот и число хейтеров растет»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России Алексей Мишин мужское катание женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что повышение популярности идет на пользу этому виду спорта.

– В сегодняшнем ажиотаже вокруг фигурного катания больше хорошего или плохого?

– Все-таки хорошего. Дебилов и ненормальных можно найти в любой сфере. Просто популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растет. Особенно у Загитовой и Медведевой.

У них практически та же история, что и у нас с Женей в 2002-м. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном – все то же самое.

Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли Алексей Мишин нас с победой, что ответили мы и так далее. Да поддержите вы спокойно и того, и другого! Плющенко и Ягудина, Медведеву и Загитову. Это же все наши победы! Хотя такие личные противостояния, конечно, еще добавляют популярности виду спорта, – рассказал Ягудин.

В фигурке мода на переходы: тренеры считают это предательством, спортсмены – спасением

Загитова собрала Большой шлем. Но Ягудин все равно лучше

Ягудин бесится от Sports.ru, а мы обожаем его «Зиму». Это лучшее, что было с фигурным катанием

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться