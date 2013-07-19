Ягудин – об ажиотаже вокруг фигурного катания: «Дебилов и ненормальных можно найти везде. Популярность зашкаливает, вот и число хейтеров растет»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию считает, что повышение популярности идет на пользу этому виду спорта.

– В сегодняшнем ажиотаже вокруг фигурного катания больше хорошего или плохого?

– Все-таки хорошего. Дебилов и ненормальных можно найти в любой сфере. Просто популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растет. Особенно у Загитовой и Медведевой.

У них практически та же история, что и у нас с Женей в 2002-м. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном – все то же самое.

Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли нас с победой, что ответили мы и так далее. Да поддержите вы спокойно и того, и другого! Плющенко и Ягудина, Медведеву и Загитову. Это же все наши победы! Хотя такие личные противостояния, конечно, еще добавляют популярности виду спорта, – рассказал Ягудин.

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