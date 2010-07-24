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Тарасова о встрече Абэ с Загитовой: «Везде, куда нас приглашают, если только не в тюрьму, мы, конечно, рады»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала встречу олимпийской чемпионки Алины Загитовой с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 

«Конечно, я рада за Загитову, за нашу страну. Премьер-министр Японии пригласил к себе, почему я не должна радоваться? Загитова - чемпионка Европы, мира, Олимпийских игр. Премьер-министру тоже хочется посмотреть на девочку, у которой такие прекрасные успехи. У них и в своей стране были успешные девочки.

Мне кажется, все должны быть рады. Везде, куда нас приглашают, если только не в тюрьму, мы, конечно, рады», – сказала Тарасова. 

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