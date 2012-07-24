Премьер-министр Японии Абэ встретился с Загитовой. Фигуристка подарила ему плюшевую собаку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял у себя в резиденции олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову.

В мае 2018 года японская Ассоциация сохранения чистоты собак породы акита-ину за победу на Олимпиаде в подарила Загитовой щенка, россиянка назвала собаку .

«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару», – сказал Абэ во время встречи.

Также премьер-министр пригласил фигуристку вместе с ее собакой посетить префектуру Акита.

«Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», – добавил Абэ.

Загитова поблагодарила премьера за приглашение, но сказала, что ее питомец плохо переносит полеты и ей бы хотелось везти собаку в салоне самолета, а не в багажном отделении. Глава японского правительства пообещал, что посоветуется с коллегами на этот счет.

Загитова преподнесла Абэ в подарок в подарок плюшевую собаку породы акита-ину.

В Японии Алина Загитова примет участие в шоу The Ice, которое пройдет с 27 июля по 4 августа.