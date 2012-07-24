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Премьер-министр Японии Абэ встретился с Загитовой. Фигуристка подарила ему плюшевую собаку

Теги сборная России женское катание Политика Алина Загитова ТАСС Масару Фигурное катание

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял у себя в резиденции олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. 

В мае 2018 года японская Ассоциация сохранения чистоты собак породы акита-ину за победу на Олимпиаде в Пхенчхане подарила Загитовой щенка, россиянка назвала собаку Масару

«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару», – сказал Абэ во время встречи. 

Также премьер-министр пригласил фигуристку вместе с ее собакой посетить префектуру Акита. 

«Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», – добавил Абэ. 

Загитова поблагодарила премьера за приглашение, но сказала, что ее питомец плохо переносит полеты и ей бы хотелось везти собаку в салоне самолета, а не в багажном отделении. Глава японского правительства пообещал, что посоветуется с коллегами на этот счет. 

Загитова преподнесла Абэ в подарок в подарок плюшевую собаку породы акита-ину. 

В Японии Алина Загитова примет участие в шоу The Ice, которое пройдет с 27 июля по 4 августа. 

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