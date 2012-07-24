Премьер-министр Японии Абэ встретился с Загитовой. Фигуристка подарила ему плюшевую собаку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял у себя в резиденции олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову.
В мае 2018 года японская Ассоциация сохранения чистоты собак породы акита-ину за победу на Олимпиаде в Пхенчхане подарила Загитовой щенка, россиянка назвала собаку Масару.
«Я очень рад принять вас в своей резиденции. Хочу поздравить вас с успехами в фигурном катании. Также мне приятно смотреть, как растет Масару», – сказал Абэ во время встречи.
Также премьер-министр пригласил фигуристку вместе с ее собакой посетить префектуру Акита.
«Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», – добавил Абэ.
Загитова поблагодарила премьера за приглашение, но сказала, что ее питомец плохо переносит полеты и ей бы хотелось везти собаку в салоне самолета, а не в багажном отделении. Глава японского правительства пообещал, что посоветуется с коллегами на этот счет.
Загитова преподнесла Абэ в подарок в подарок плюшевую собаку породы акита-ину.
В Японии Алина Загитова примет участие в шоу The Ice, которое пройдет с 27 июля по 4 августа.
《総理の動き》本日（7月24日）安倍総理は官邸でアリーナ・ザギトワ選手による表敬を受けました。https://t.co/bvjfpYv43j pic.twitter.com/Ait5XeM2iZ— 首相官邸 (@kantei) July 24, 2019