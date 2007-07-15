Евгения Медведева: «Довольна, что мы сменили тактику и начали сезон без каникул. На меня это оказало хорошее влияние»

Двукратная чемпионка мира рассказала о работе над программами для нового сезона.

Короткую программу под песню Exogenesis Symphony группы Muse поставил , произвольную под саундтрек из фильма «Мемуары гейши» – .

«Мы проделали потрясающую работу с Ильей и Ше-Линн. Я на неделю ездила в США (для работы над произвольной). В день мы работали по 7-8 часов: 3 часа индивидуально с Ше-Линн, а потом я много занималась самостоятельно, на льду и в зале.

Я очень довольна выбором музыки, уже долгое время мне хотелось поставить программы под Muse и «Мемуары гейши». Особенно «Мемуары» – раньше чувствовала, что еще не достаточно взрослая, чтобы передать характер этой музыки. Но сейчас я в том возрасте и душевном состоянии, когда смогу донести до зрителей то, что хочу.

«Мемуары» – это история, которую нужно рассказать. Сначала я услышала музыку, потом посмотрела фильм и влюбилась в него. Начала читать книгу и постоянно слушала саундтрек. Неважно, сколько раз я его прослушала, он мне не надоедает. А если я не устаю от музыки, значит, это музыка абсолютно моя. Это очень сильная, энергетически удивительная композиция.

Подготовка к сезону идет активно. Впервые я отказалась от отпуска и пляжного отдыха в межсезонье. Были опасения, что что-то пойдет не так и это будет слишком большой стресс для организма, но ничего похожего не произошло. Я довольна, что мы сменили тактику и начали сезон без каникул. На меня лично и на мое тело это оказало хорошее влияние.

Мое внутренне состояние изменилось, теперь я чувствую себя спокойней, уверенней. Мы работаем над новыми элементами, новыми программами, думаем над костюмами. Все в процессе.

На чемпионате мира у меня случилась довольно серьезная травма, ее нужно было лечить долгое время, но я восстановилась в два раза быстрее, чем ожидалось. Я должна была провести минимум четыре месяца без льда, но вылечилась быстрее, чем за два. Тело восстанавливается быстро. Сейчас я полна сил, и все хорошо», рассказала Медведева.

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