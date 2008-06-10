Илья Авербух: «Думаю, уже в этом году увидим Медведеву в моих постановках»

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах и хореограф Илья Авербух рассказал, что планирует участие двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в своих постановках.
С 2004 года Авербух ставит ледовые шоу, в которых выступает в качестве хореографа, режиссера и продюсера.
«Сейчас ведем переговоры по поводу совместной работы с Евгенией Медведевой. Думаю, уже в этом году увидим Женю в моих постановках.
Конечно, на первом месте для нее по-прежнему остается спорт, но, возможно, она сможет совмещать», – сказал Авербух.
Авербух является постановщиком новой короткой программы Медведевой под композицию Exogenesis группы Muse.