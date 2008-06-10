Реклама 18+
Реклама 18+

Илья Авербух: «Думаю, уже в этом году увидим Медведеву в моих постановках»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах и хореограф Илья Авербух рассказал, что планирует участие двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в своих постановках.

С 2004 года Авербух ставит ледовые шоу, в которых выступает в качестве хореографа, режиссера и продюсера.

«Сейчас ведем переговоры по поводу совместной работы с Евгенией Медведевой. Думаю, уже в этом году увидим Женю в моих постановках.

Конечно, на первом месте для нее по-прежнему остается спорт, но, возможно, она сможет совмещать», – сказал Авербух.

Авербух является постановщиком новой короткой программы Медведевой под композицию Exogenesis группы Muse.

Евгения Медведева: уже год в Канаде

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться