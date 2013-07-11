Василиса Даванкова: «Мне жалко девочек-юниорок. Очень надеюсь, что они все здоровыми доживут до 18 лет»

Бывшая российская фигуристка поделилась мнением о прогрессе в женском фигурном катании.

Даванкова в детстве занималась одиночным катанием, затем пробовала себя в парах танцах на льду.

В паре с Андреем Депутатом становилась бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2012).

– Как тебе девочки-юниорки, которых уже называют роботами?

– Жалко мне их! Очень надеюсь, что они все здоровыми доживут до 18 лет. Но с этим ничего не сделаешь, прогресс не остановить.

– Что больше всего страдает в женском организме от таких колоссальных нагрузок?

– Ножки у фигуристок же – как спичечки, а приземляться надо с огромных оборотов и с большой высоты. Кости и сухожилия не всегда выдерживают такое, часто ломают ноги, лодыжки. Нагрузка идет на все. Плюс замедляется женское развитие, некоторых даже кормят специальными препаратами, чтобы остановить созревание. Например, чтобы на успели выступить. Вообще, профессиональный спорт – это не про здоровье.

– Чем «кормят» фигуристок, чтобы замедлить развитие организма?

– Например, известная история с Юлией Липницкой и порошком «Сквизи».

– А у тебя не осталось никаких проблем со здоровьем? Были серьезные травмы?

– До сих пор спина болит и иногда колено. Самая серьёзная травма была, когда партнер после подкрута не поймал меня. Тогда я как раз лодыжку сломала, долго восстанавливалась. Был даже вывих ребра, но мне ещё повезло.

– Знаешь примеры и хуже?

– Бывает, когда с выбросов головой ударяются о лед, получают сотрясение мозга. Знаю девочку, которая упала, когда учили выброс. Она ударилась головой и до сих пор на одно ухо не слышит, – сказала Даванкова.

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