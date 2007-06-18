Реклама 18+
Реклама 18+

Александра Степанова: «Медведева повзрослела, стала более рассудительной. А Загитова для меня еще ребенок»

Теги Тесса Виртью Скотт Моир сборная России танцы на льду сборная Канады сборная Японии мужское катание женское катание Александра Степанова Иван Букин Юдзуру Ханю Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали о своем отношении к Юдзуру Ханю, Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

— Кто из фигуристов прошлого или настоящего вызывает у вас восхищение?

Букин: Для меня это Юдзуру Ханю, Алина Загитова, Женя Медведева и вообще все девочки.

Очень люблю Тессу Виртью и Скотта Моира, например, я от них просто балдею. Для меня смотреть на них — наслаждение, получаю от их катания настоящее удовольствие.

Степанова: Думаю, у нас ощущения схожи. Что касается танцевальной пары, это Тесса со Скоттом. Французский дуэт мы тоже очень любим, но Виртью и Моир — легенды.

На Пападакис с Сизероном тоже приятно смотреть, нравится, что и как они делают на льду, но канадцы как спортсмены нам ближе по стилю. У них в паре четкое распределение ролей. И то, как они исполняют свои программы, просто здорово.

— Ханю многим кажется каким-то инопланетянином. Вы общались с ним за пределами льда, смогли понять, что он за человек?

Степанова: Мне кажется, он очень простой мальчишка. Именно мальчишка. Когда надо, он может быть серьезным. Но ведь Ханю даже внешне не какой-то брутальный мужчина. Он очень милый, располагает к себе.

Букин: Близко с ним мы не общались, но со стороны он всегда выглядит очень позитивным человеком. Хороший, открытый парень, настоящий боец.

— А как изменились в нынешнем послеолимпийском сезоне Загитова и Медведева?

Степанова: Мы тоже с ними не очень близко общались. Но Женя сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребенок. Заметно повзрослела, стала более рассудительной. Но всем ребятам, кто ее знает, она всегда рада.

А Алина для меня как раз еще ребенок. Конечно, я не ее лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было, – сказали Степанова и Букин.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться