Александра Степанова: «Медведева повзрослела, стала более рассудительной. А Загитова для меня еще ребенок»

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали о своем отношении к Юдзуру Ханю, Евгении Медведевой и .

— Кто из фигуристов прошлого или настоящего вызывает у вас восхищение?

Букин: Для меня это , Алина Загитова, Женя Медведева и вообще все девочки.

Очень люблю и Скотта Моира, например, я от них просто балдею. Для меня смотреть на них — наслаждение, получаю от их катания настоящее удовольствие.

Степанова: Думаю, у нас ощущения схожи. Что касается танцевальной пары, это Тесса со Скоттом. Французский дуэт мы тоже очень любим, но Виртью и Моир — легенды.

На Пападакис с Сизероном тоже приятно смотреть, нравится, что и как они делают на льду, но канадцы как спортсмены нам ближе по стилю. У них в паре четкое распределение ролей. И то, как они исполняют свои программы, просто здорово.

— Ханю многим кажется каким-то инопланетянином. Вы общались с ним за пределами льда, смогли понять, что он за человек?

Степанова: Мне кажется, он очень простой мальчишка. Именно мальчишка. Когда надо, он может быть серьезным. Но ведь Ханю даже внешне не какой-то брутальный мужчина. Он очень милый, располагает к себе.

Букин: Близко с ним мы не общались, но со стороны он всегда выглядит очень позитивным человеком. Хороший, открытый парень, настоящий боец.

— А как изменились в нынешнем послеолимпийском сезоне Загитова и Медведева?

Степанова: Мы тоже с ними не очень близко общались. Но Женя сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребенок. Заметно повзрослела, стала более рассудительной. Но всем ребятам, кто ее знает, она всегда рада.

А Алина для меня как раз еще ребенок. Конечно, я не ее лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было, – сказали Степанова и Букин.