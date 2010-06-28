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Дмитрий Соловьев: «Загитова может спокойно пропустить начало сезона, но завершать карьеру ей еще рано»

Теги сборная России танцы на льду Дмитрий Соловьев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Российский фигурист, олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев поделился мнением об участии Алины Загитовой в ледовых шоу. 

«Это работа ее команды, все зависит только от нее. Стоит задуматься над тем, что ей на пятки наступают сильные и талантливые юниоры.

В российском женском одиночном катании очень высокая конкуренция, помимо Загитовой имеется очень много других сильных фигуристок. Скорее всего, те программы, которые были у нее в прошлом сезоне, в следующем окажутся неконкурентоспособными с теми, что показывают фигуристы, заявившие о себе уже сейчас.

Если Алина не проводит тренировки, а участвует в ледовых шоу, то она и ее тренерский штаб знают, что делать, как себя вести и как готовиться. У них все схвачено. Значит, у них есть свои планы, о которых известно только Загитовой и ее тренерам», – сказал Соловьев.

Также спортсмен высказал мнение, что Загитовой рано завершать карьеру. 

«Пропустить целый сезон — не лучший для нее выбор. За один сезон набежит сумасшедшая конкуренция, отыграть которую Алина не сможет.

Можно спокойно пропустить первую половину сезона: отказаться от участия в этапах Гран-при и подготовиться к чемпионатам России, Европы и мира. Так она сможет и передохнуть, и быть готовой к серьезным нагрузкам.

Завершить карьеру? Алине нет еще и 20 лет. Бывают случаи, но завершать карьеру очень рано. Я в свои почти 30 лет после трех Олимпиад смотрю на это слишком скептически. Уверен, что у нее есть свои планы, о которых мы узнаем в скором времени», – заявил фигурист в интервью Gazeta.ru.

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