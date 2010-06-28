Дмитрий Соловьев: «Загитова может спокойно пропустить начало сезона, но завершать карьеру ей еще рано»

Российский фигурист, олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев поделился мнением об участии в ледовых шоу.

«Это работа ее команды, все зависит только от нее. Стоит задуматься над тем, что ей на пятки наступают сильные и талантливые юниоры.

В российском женском одиночном катании очень высокая конкуренция, помимо Загитовой имеется очень много других сильных фигуристок. Скорее всего, те программы, которые были у нее в прошлом сезоне, в следующем окажутся неконкурентоспособными с теми, что показывают фигуристы, заявившие о себе уже сейчас.

Если Алина не проводит тренировки, а участвует в ледовых шоу, то она и ее тренерский штаб знают, что делать, как себя вести и как готовиться. У них все схвачено. Значит, у них есть свои планы, о которых известно только Загитовой и ее тренерам», – сказал Соловьев.

Также спортсмен высказал мнение, что Загитовой рано завершать карьеру.

«Пропустить целый сезон — не лучший для нее выбор. За один сезон набежит сумасшедшая конкуренция, отыграть которую Алина не сможет.

Можно спокойно пропустить первую половину сезона: отказаться от участия в этапах Гран-при и подготовиться к чемпионатам России, Европы и мира. Так она сможет и передохнуть, и быть готовой к серьезным нагрузкам.

Завершить карьеру? Алине нет еще и 20 лет. Бывают случаи, но завершать карьеру очень рано. Я в свои почти 30 лет после трех Олимпиад смотрю на это слишком скептически. Уверен, что у нее есть свои планы, о которых мы узнаем в скором времени», – заявил фигурист в интервью Gazeta.ru.

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