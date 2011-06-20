Степанова – СМИ, исказившим ее слова о Загитовой: «Как вам не стыдно печатать такие заголовки?»

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, заявила, что некоторые СМИ исказили ее слова об олимпийской чемпионке .

В интервью «Спорт-Экспрессу» Степанова отметила, что они хорошо общаются с Загитовой, и та для нее остается ребенком.

«Дорогие СМИ, вам не стыдно печатать такие заголовки? «Добрые» люди, вы сначала посмотрите наше интервью перед тем, как писать мне столько грязи!

Спасибо тем, кто понял, как на самом деле я это сказала. И спасибо большое тем, кто пишет слова поддержки», – написала Степанова.

Александра Степанова: «Медведева повзрослела, стала более рассудительной. А Загитова для меня еще ребенок»