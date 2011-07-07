Реклама 18+
Реклама 18+

Владимир Познер: «Тутберидзе меня совершенно покорила прямотой и отсутствием всяких понтов»

Теги телевидение сборная России художественная гимнастика Ирина Винер Владимир Познер Этери Тутберидзе Фигурное катание

Известный российский телеведущий Владимир Познер рассказал о выпусках программы «Познер» с заслуженными тренерами России Ириной Винер и Этери Тутберидзе.

«Ну, вы знаете, у каждого своя реакция, своя оценка. Мне очень понравились обе программы.

Конечно, Ирина Винер человек надменный, властный, довольно свысока относящийся ко многим и при этом себя ценящий – и правильно, потому что она добилась феноменальных результатов и причем не в один день. У нее на самом деле довольно сложная жизнь была.

Что касается Тутберидзе, то вообще она меня совершенно покорила своей прямотой, отсутствием всяких понтов. Просто очень была хороша. И, кстати, я ее отношу к лучшим моим программам этого года», – сказал Познер.

«Когда сошел с подиума, ты никто. Пока не докажешь обратное в следующий раз». Тутберидзе – у Познера

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться