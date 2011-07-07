Владимир Познер: «Тутберидзе меня совершенно покорила прямотой и отсутствием всяких понтов»

Известный российский телеведущий Владимир Познер рассказал о выпусках программы «Познер» с заслуженными тренерами России Ириной Винер и .

«Ну, вы знаете, у каждого своя реакция, своя оценка. Мне очень понравились обе программы.

Конечно, Ирина Винер человек надменный, властный, довольно свысока относящийся ко многим и при этом себя ценящий – и правильно, потому что она добилась феноменальных результатов и причем не в один день. У нее на самом деле довольно сложная жизнь была.

Что касается Тутберидзе, то вообще она меня совершенно покорила своей прямотой, отсутствием всяких понтов. Просто очень была хороша. И, кстати, я ее отношу к лучшим моим программам этого года», – сказал Познер.

«Когда сошел с подиума, ты никто. Пока не докажешь обратное в следующий раз». Тутберидзе – у Познера