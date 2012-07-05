Алина Загитова: «Перед ЧМ-2019 я устала бороться и опустила руки. Тутберидзе сказала: «Нет, едем»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о том, как хотела бросить спорт перед чемпионатом мира-2019 в Сайтаме.

– Неудачи быстро отпускаешь?

– В детстве вообще по этому поводу не переживала. Все как-то легче было намного, хотя мама меня ругала, когда я плохо выступала. До чемпионата мира-2018 в Милане у меня крупных неудач не было. Вот после Милана – да, приходила в себя очень долго (Загитова тогда стала пятой – Sports.ru).

– Этот сезон тоже был сложным. Никогда не говорила себе: «Господи, за что мне такие испытания?»

– Нет, я с собой боролась. Пыталась настраиваться, как мне говорили тренеры. Если тебе тяжело – нужно еще больше напрягаться, вставать и идти дальше. Никогда не надо говорить, что у тебя ничего не получится, показывать, как тебе тяжело.

Для меня было очень важно, чтобы этот сезон хорошо закончился. Теперь я знаю – в жизни всякое бывает. Бывает очень непросто, важно уметь все пережевывать и идти дальше. Когда выиграла в Сайтаме, то доказала себе, что я могу это сделать.

Когда мне сказала, что я буду делать все прыжки во второй половине программы, у меня был шок. Я начала даже сумбурно что-то говорить тренеру, типа: «Это невозможно! Я так не могу, зачем?» Я действительно тогда не понимала, как это сделать. У меня ведь тогда и тройных-то не было. Но, видимо, Этери Георгиевна уже тогда в меня верила, раз не побоялась это сказать.

– За что ты ценишь своего тренера?

– За стойкий характер. Еще нравится ее женственность – она всегда хорошо выглядит и красиво одевается. В этом я тоже беру с нее пример. Я очень ее уважаю за то, что она сделала накануне чемпионата мира.

У меня же такое настроение было, бесконечные «не хочу», «не буду», «отстаньте». Не слушала ни родителей, ни тренеров, на тренировках ничего не получалось. Я начала думать, что уже никогда не выберусь из этого состояния. Я устала бороться и в какой-то момент даже опустила руки.

– Неужели ты была готова закончить?

– Как оказалось – нет. Когда понимаешь, что теряешь то, что тебе дорого, начинаешь еще больше этим дорожить. Наверное, мне нужно было это прочувствовать. Как говорят, иногда благодаря хорошему пинку мы обретаем крылья. Мне нужен был этот самый пинок. Уговаривать и гладить по головке – это не про меня. Тутберидзе тогда сказала: «Нет, едем». Я очень ей благодарна, за то, что она настояла на своем, – сказала Загитова в интервью журналу «Мир фигурного катания».

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