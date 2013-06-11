Игорь Ларионов: «Хотелось бы посмотреть на тренировки Тутберидзе. Ее школа, наверное, сейчас сильнейшая в мире»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов сообщил, что ему интересно посмотреть на работу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Хотелось бы посмотреть на тренировки Тутберидзе, потому что мне интересна ее работа и то, что происходит за кулисами. Эта школа, наверное, сейчас сильнейшая в мире. Я уже договорился прийти. Мне интересно посмотреть и даже пообщаться с Тутберидзе.
Но говоря о дальнейших шагах этих девчонок... Спорт превращается в гимнастику, когда ты начинаешь очень рано и заканчиваешь тоже очень рано. У тебя еще вся жизнь впереди, а ты уже перенес столько эмоций.
Это немножко звучит печально, потому что хочется, чтобы девчонки катались до 25-27 лет, когда у них видишь всю эту грациозность и все остальное, а не видишь девочек, которые прыгают в 14 лет.
Но это, видимо, эволюция фигурного катания произошла. В хоккее тоже игра омолодилась, 20-летние парни борются на равных с 30-летними. Но это силовой вид спорта, а в фигурном катании мы говорим об эстетике, грациозности.
Сейчас в прессе сильно обсуждается момент с Загитовой и Медведевой. Тут я понимаю Медведеву, насколько ей тяжело. Переехать в новые для себя условия, к новому тренеру. Я сам это испытал, но у нас командный вид спорта, а тут она одна, это психологически очень сложно», – рассказал Ларионов в интервью каналу COMMANDOS.
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