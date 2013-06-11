Игорь Ларионов: «Хотелось бы посмотреть на тренировки Тутберидзе. Ее школа, наверное, сейчас сильнейшая в мире»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов сообщил, что ему интересно посмотреть на работу тренера по фигурному катанию .

«Хотелось бы посмотреть на тренировки Тутберидзе, потому что мне интересна ее работа и то, что происходит за кулисами. Эта школа, наверное, сейчас сильнейшая в мире. Я уже договорился прийти. Мне интересно посмотреть и даже пообщаться с Тутберидзе.

Но говоря о дальнейших шагах этих девчонок... Спорт превращается в гимнастику, когда ты начинаешь очень рано и заканчиваешь тоже очень рано. У тебя еще вся жизнь впереди, а ты уже перенес столько эмоций.

Это немножко звучит печально, потому что хочется, чтобы девчонки катались до 25-27 лет, когда у них видишь всю эту грациозность и все остальное, а не видишь девочек, которые прыгают в 14 лет.

Но это, видимо, эволюция фигурного катания произошла. В хоккее тоже игра омолодилась, 20-летние парни борются на равных с 30-летними. Но это силовой вид спорта, а в фигурном катании мы говорим об эстетике, грациозности.

Сейчас в прессе сильно обсуждается момент с Загитовой и Медведевой. Тут я понимаю Медведеву, насколько ей тяжело. Переехать в новые для себя условия, к новому тренеру. Я сам это испытал, но у нас командный вид спорта, а тут она одна, это психологически очень сложно», – рассказал Ларионов в интервью каналу COMMANDOS.

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