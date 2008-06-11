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Липницкая – о письме фаната Медведевой: «Люди просто не дружат с головой»

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Евгения Медведева Спорт-Экспресс Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая поделилась мнением о фанатах, которые пишут угрозы в адрес фигуристов. 

На шоу Fantasy on Ice в Японии двукратная чемпионка мира Евгения Медведева получила анонимное послание с призывом покинуть страну и уйти из Крикет-клуба, где она тренируется с прошлого года под руководством Брайана Орсера. 

«Мне тоже приходили угрозы. Как справлялась? Да пофигу мне они, и все. Да никак с ними не справляться! Это бесполезно. Люди просто не дружат с головой.

Женя и так хорошо реагирует и держится, так что она сама давно знает, как с этим справляться, с тех пор, как подняла планку своих выступлений», – сказала Липницкая. 

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