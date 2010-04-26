Елена Ильиных: «Думаю, Липницкая бы всех порвала, если бы продолжила карьеру»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде призналась, что ей обидно из-за того, что Юлия Липницкая рано завершила спортивную карьеру.

Липницкая ушла из спорта в 2017 году, на тот момент ей было 19 лет.

– Я ей миллион раз говорила, что ни на кого в женском катании не могу смотреть, кроме нее. Ну, кроме наших девочек и исключительных вещей в исполнении кого-то из спортсменок. Я настолько любила смотреть, как она катается, что мне бы хотелось продолжать смотреть на ее катание.

Но жалеть или говорить, что ты должна продолжать или что-то в этом роде – не в моем стиле. Я, во-первых, подруга. А во-вторых, или даже, во-первых, Юля – взрослый человек, у нее достаточно медалей, она вправе делать тот выбор, который ей ближе. Есть вещи более важные, чем просто спорт.

– Если предположить, что Липницкая продолжала бы карьеру, она смогла бы на равных бороться с Загитовой?

– Кто знает? Где бы были другие девочки, если бы она продолжала? Как психологически они бы реагировали на соперничество? Что бы было с самой Юлей? Невозможно предсказывать. Но я думаю, что она бы всех порвала, – считает Ильиных.