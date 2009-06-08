Участник японского шоу Fantasy on Ice получил письмо с призывом уйти из Крикет-клуба. Там тренируется Медведева

Американский фигурист Джонни Вейр сообщил, что один из участников шоу Fantasy on Ice, которое проходит в Японии, получил анонимное послание с призывом покинуть страну.

«Убирайся из Японии! Никто не хочет видеть тебя здесь!

Все японские фанаты ненавидят тебя!

Возвращайся в Россию!

Покинь Японию и уходи из TCC (Toronto Cricket Club – .ru)!

Ты черный и ужасный. Уходи из фигурного катания!» – говорится в письме.

В Toronto Cricket Club тренируется российская фигуристка . Сейчас она принимает участие в шоу Fantasy on Ice.