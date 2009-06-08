Участник японского шоу Fantasy on Ice получил письмо с призывом уйти из Крикет-клуба. Там тренируется Медведева

Американский фигурист Джонни Вейр сообщил, что один из участников шоу Fantasy on Ice, которое проходит в Японии, получил анонимное послание с призывом покинуть страну.
«Убирайся из Японии! Никто не хочет видеть тебя здесь!
Все японские фанаты ненавидят тебя!
Возвращайся в Россию!
Покинь Японию и уходи из TCC (Toronto Cricket Club – Sports.ru)!
Ты черный и ужасный. Уходи из фигурного катания!» – говорится в письме.
В Toronto Cricket Club тренируется российская фигуристка Евгения Медведева. Сейчас она принимает участие в шоу Fantasy on Ice.