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Участник японского шоу Fantasy on Ice получил письмо с призывом уйти из Крикет-клуба. Там тренируется Медведева

Теги Джонни Вейр сборная России происшествия сборная США женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Американский фигурист Джонни Вейр сообщил, что один из участников шоу Fantasy on Ice, которое проходит в Японии, получил анонимное послание с призывом покинуть страну. 

«Убирайся из Японии! Никто не хочет видеть тебя здесь!

Все японские фанаты ненавидят тебя!

Возвращайся в Россию!

Покинь Японию и уходи из TCC (Toronto Cricket Club – Sports.ru)!

Ты черный и ужасный. Уходи из фигурного катания!» – говорится в письме. 

В Toronto Cricket Club тренируется российская фигуристка Евгения Медведева. Сейчас она принимает участие в шоу Fantasy on Ice. 

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