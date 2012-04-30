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    Алексей Ягудин: «Ковтун – талантливый, но не умеет соревноваться. Как и Коляда»

    Теги Алексей Ягудин сборная России ФФКР мужское катание Максим Ковтун Михаил Коляда Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал решение российского фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру.

    «Что касается Максима Ковтуна, то он талантливый человек, но не умеет соревноваться. В последние годы мы это все увидели. Серьезно, я приходил на ЦСКА, видел его тренировки – он все прыгает. Но на соревнованиях, увы, не получается.

    То же самое можно сказать и о Михаиле Коляде. Я не говорю, что всем поголовно надо заканчивать. Но Максим для себя принял решение, и мы должны его уважать, а главное – сказать ему огромное спасибо за те медали, хоть и немногочисленные, с чемпионатов Европы, которые он все-таки привез нашей стране.

    Также хочется отдать ему должное за смелость – он попросил Федерацию фигурного катания России вывести его из состава сборной, а это значит, что он лишится зарплаты. Ведь многие сегодня продолжают где-то как-то существовать – как бы в сборной, они еще вроде как не приняли решение. Однако все знают, что это бред полный, но они продолжают получать деньги от Федерации.

    Макс – молодец, я желаю ему удачи на новом поприще. Надеюсь, что у него получится», – сказал Ягудин.

    Максим Ковтун уходит. Еще 5 лет назад казалось, что он талантливее Плющенко

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