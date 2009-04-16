Евгений Плющенко: «У нас мальчики жалеют себя. Например, Коляда. Пусть сходит к Мишину, он с удовольствием его возьмет»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о мужском катании в России.

«У нас есть молодые ребята, да, но нужно время. Мальчики тренируются по-другому, что-то жалеют себя. Относятся к себе непонятно. У меня были в группе ребята, ушли, слава богу. Захожу в зал – а они что-то в зеркале у себя на лице высматривают. Нарциссизм. А нужно пахать. Есть , который тренирует в Питере. Идите сходите к нему, он с удовольствием вас возьмет.

– Это вы про кого?

– Про Коляду. Ну не получается у вас, нет результата. Посмотрите, подумайте. Может, Алексей Николаевич даст вам некий посыл. Максим Ковтун вот приходил ко мне. Да, у нас немного не получилось, это была такая пробная история. Но Макс – очень талантливый парень, он сначала завелся. Просто так вышло, что я много уезжал на шоу, а ему нужно было, чтобы я сидел с ним постоянно.

Тем не менее, я всегда открыт, мы с Максом вместе прыгали аксель в 3,5 оборота. Это было интересно, конечно, когда тренер прыгает при спортсмене, такая мотивация для него. У меня свой подход и свое видение многих вещей, не зря я стал долгожителем в большом спорте. Делюсь секретами, но пока еще не всеми», – рассказал Плющенко.

В России нет мужского катания. Вместо фигуристов плюшевые игрушки