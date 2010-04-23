Алексей Ягудин: «Возможно, Ковтун станет одним из величайших тренеров»

Олимпийский чемпион прокомментировал решение Максима Ковтуна завершить карьеру.

«Каждый человек пишет своими действиями и поступками книгу жизни. И если он решил, что эта глава – насыщенная и полная, закончена, что можно поставить в ее конце жирную точку, то никто не вправе осуждать это решение. Ковтун был ярким спортсменом, представлявшим нашу страну. Ему покорились четыре титула чемпиона России, мне, кстати, ни одного.

Если он принял такое решение, значит, он понимает, что в нем нет запала и желания, чтобы идти дальше, ведь все люди отталкиваются прежде всего от эмоционального внутреннего состояния, которое либо позволяет тебе двигаться дальше в выбранном направлении, либо нет. Значит, в нем угасли эти огонь и драйв, ведущие к высоким спортивным достижениям.

Но нельзя плевать в спину уходящего спортсмена, возможно, он станет одним из величайших тренеров, никто и никогда не знает, что будет дальше, что будет даже завтра. Я много лет дружу с ним и желаю ему удачи в той профессии, которую он выберет», – рассказал Ягудин.