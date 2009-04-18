Елена Вайцеховская: «Прекрасно понимаю, что Косторной, Щербаковой и Трусовой ни на какой следующей Олимпиаде не будет»

Журналист Елена Вайцеховская считает, что в женском катании нужно повысить возрастной ценз до 18 лет.

«Это зона ответственности взрослого человека. Если тренер, если родители сознательно идут на то, что они эксплуатируют вот эти перечисленные качества (порог понимания опасности, телосложение и вес), то это некое преступление по отношению к ребенку. Я понимаю, что такое было на протяжении многих лет и не только в фигурном катании, но, тем не менее, это не меняет ситуации.

И второй момент, на мой взгляд, очень опасный есть. Мы очень много говорили и писали о том, что у нас в стране во многих видах спорта упор делается на юниорский спорт, в котором этих юниоров выхолащивают и когда он попадает во взрослый спорт, то у него уже ресурсов нет никаких идти дальше, чтобы показывать результат.

То же самое, как мне кажется, сейчас происходит в фигурном катании, когда дети используют весь свой ресурс до наступления взрослого возраста. Да, их сменяют другие, да, их медали никуда не деваются, но что происходит с этими детьми? Вот мне очень нравятся три наших юниорки , Аня Щербакова и Саша Трусова.

Но при этом я прекрасно понимаю, что их ни на какой следующей Олимпиаде не будет. Очень большая вероятность, что их не будет. Мне это кажется отчаянно неправильным, потому что они реально потрясающе талантливы, я хочу их видеть, я хочу видеть, как они развиваются.



Несмотря на то, что идет сумасшедшее техническое усложнение – ребята, не надо путать понятия. Это усложение идет на том уровне, на который нормальный среднестатистический зритель вообще не обращает внимания. Он этого уровня не видит.

Взрослые требования не для юниоров. Человек устает от взрослых эмоций, он устает от взрослой ответственности. Никому не приходит в голову, что в 15 лет ребенок не может быть готов к этой ответственности! Но получается, что в следующем сезоне пожирать соперниц будут девочки-скороспелки, срок годности которых год», – рассказала Вайцеховская в подкасте «Бей! Беги» на РИА-Новости.