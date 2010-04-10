Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию. Последний турнир сезона – уже завтра утром!

С 11 по 14 апреля в японской Фукуоке пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию.

На турнире выступят Россия, Канада, США, Япония, Италия и Франция. Каждая команда включала в себя 4 одиночника (по 2 в мужском и женском катании), а также спортивную пару и танцевальный дуэт. Призовой фонд соревнований – миллион долларов, команда-победитель получит 200 тысяч.

Sports.ru покажет прямые трансляции Первого канала с турнира.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Фукуока, Япония

11 апреля

Танцы на льду, ритм-танец

9.15 Первый канал (сайт)

Женщины, короткая программа

10.35 Первый канал (сайт)

Мужчины, короткая программа

12.40 Первый канал (сайт), Первый канал (с 13.30)

12 апреля

Пары, короткая программа

10.00 Первый канал (сайт)

Танцы на льду, произвольный танец

11.25 Первый канал (сайт)

Мужчины, произвольная программа

13.00 Первый канал (сайт), Первый канал (с 13.30)

13 апреля

Пары, произвольная программа

9.15 Первый канал (сайт)

Женщины, произвольная программа

10.50 Первый канал (сайт)

14 апреля

Показательные выступления

8.00 Первый канал (сайт)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав сборной России

Женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Пары: Наталья Забияко – Александр Энберт.

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