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    Алина Загитова: «Хочу извиниться перед болельщиками за не очень удачный прокат»

    Теги сборная России чемпионат Европы женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова извинилась перед болельщиками за ошибки в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске.

    «Я хочу сказать всем моим болельщикам и всей аудитории спасибо за поддержку. Она очень помогает мне.

    Хочу извиниться перед ними за не очень удачный прокат», – сказала Загитова.

    «То, что я заняла место в тройке – это хорошо, мое второе место тоже. Я могла остаться ни с чем», цитирует спортсменку «СЭ». 

    Россиянка лидировала после короткой программы, но во время произвольной допустила ряд грубых ошибок – падение с одного каскада, «бабочка» на другом, а также ошибка на приземлении с тройного лутца.

    По итогам чемпионата Европы Загитова завоевала серебро, уступив своей соотечественнице Софье Самодуровой.

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