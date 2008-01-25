Алина Загитова: «Хочу извиниться перед болельщиками за не очень удачный прокат»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию извинилась перед болельщиками за ошибки в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске.

«Я хочу сказать всем моим болельщикам и всей аудитории спасибо за поддержку. Она очень помогает мне.

Хочу извиниться перед ними за не очень удачный прокат», – сказала Загитова.

«То, что я заняла место в тройке – это хорошо, мое второе место тоже. Я могла остаться ни с чем», цитирует спортсменку «СЭ».

Россиянка лидировала после короткой программы, но во время произвольной допустила ряд грубых ошибок – падение с одного каскада, «бабочка» на другом, а также ошибка на приземлении с тройного лутца.

По итогам чемпионата Европы Загитова завоевала серебро, уступив своей соотечественнице Софье Самодуровой.