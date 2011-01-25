Загитова проиграла три турнира подряд

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место на чемпионате Европы в Минске.
Российская фигуристка не может занять первое место на третьем турнире подряд.
Загитова стала второй в финале Гран-при, уступив японке Рики Кихире, а на чемпионате России заняла пятое место.
Сегодня Загитова стала второй, допустив несколько грубых ошибок в произвольной программе и упустив лидерство после короткой. Первой стала ее соотечественница Софья Самодурова.
После победы на Олимпиаде Загитова выиграла 3 турнира из семи: этапы Гран-при в России и Финляндии, а также турнир Nebelhorn Trophy в Германии.
У Загитовой нет соперниц в Европе. Но она все равно жутко нервничает