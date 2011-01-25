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    Загитова проиграла три турнира подряд

    Теги сборная России чемпионат Европы женское катание Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место на чемпионате Европы в Минске.

    Российская фигуристка не может занять первое место на третьем турнире подряд.

    Загитова стала второй в финале Гран-при, уступив японке Рики Кихире, а на чемпионате России заняла пятое место.

    Сегодня Загитова стала второй, допустив несколько грубых ошибок в произвольной программе и упустив лидерство после короткой. Первой стала ее соотечественница Софья Самодурова.

    После победы на Олимпиаде Загитова выиграла 3 турнира из семи: этапы Гран-при в России и Финляндии, а также турнир Nebelhorn Trophy в Германии.

    У Загитовой нет соперниц в Европе. Но она все равно жутко нервничает

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