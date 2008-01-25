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    Загитова допустила помарку на тренировке перед произвольной программой на ЧЕ. Самодурова откатала без ошибок

    Теги сборная России чемпионат Европы женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Софья Самодурова Сергей Дудаков Р-Спорт Фигурное катание

    Российская фигуристка Алина Загитова допустила небольшую ошибку на тренировке перед произвольной программой на чемпионате Европы в Минске.

    Олимпийская чемпионка долго и тщательно распрыгивалась, прежде чем начать демонстрировать полноценные прыжковые элементы. В одном из эпизодов она даже помешала французской фигуристке Лорин Лекавелье, которая исполняла под музыку свою произвольную программу.
     
    Помимо стандартного соревновательного набора, Загитова на пятничной тренировке показала каскад тройной флип – тройной тулуп – тройной риттбергер.
     
    В одном из эпизодов при выполнении каскада лутц – тулуп Загитова совершила помарку на выезде после второго прыжка, после чего прослушала небольшую лекцию от тренеров Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова и сразу же отправилась отрабатывать второй каскадный тулуп с неудобных заходов. Лутц – риттбергер получался у спортсменки уверенным.

    В прокате под музыку Загитова выступила чисто. Самодурова откатала тренировку без ошибок, показав среди прочего каскад из двойного акселя и двух тройных тулупов.

    Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ, Софья Самодурова идет второй.

    У Загитовой нет соперниц в Европе. Но она все равно жутко нервничает

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