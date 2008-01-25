Загитова допустила помарку на тренировке перед произвольной программой на ЧЕ. Самодурова откатала без ошибок

Российская фигуристка допустила небольшую ошибку на тренировке перед произвольной программой на чемпионате Европы в Минске.

Олимпийская чемпионка долго и тщательно распрыгивалась, прежде чем начать демонстрировать полноценные прыжковые элементы. В одном из эпизодов она даже помешала французской фигуристке Лорин Лекавелье, которая исполняла под музыку свою произвольную программу.



Помимо стандартного соревновательного набора, Загитова на пятничной тренировке показала каскад тройной флип – тройной тулуп – тройной риттбергер.



В одном из эпизодов при выполнении каскада лутц – тулуп Загитова совершила помарку на выезде после второго прыжка, после чего прослушала небольшую лекцию от тренеров и Сергея Дудакова и сразу же отправилась отрабатывать второй каскадный тулуп с неудобных заходов. Лутц – риттбергер получался у спортсменки уверенным.



В прокате под музыку Загитова выступила чисто. Самодурова откатала тренировку без ошибок, показав среди прочего каскад из двойного акселя и двух тройных тулупов.

Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ, Софья Самодурова идет второй.

У Загитовой нет соперниц в Европе. Но она все равно жутко нервничает