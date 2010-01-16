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    Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске

    Теги сборная России чемпионат Европы танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

    С 23 по 26 января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций турнира. 

    Расписание трансляций чемпионата Европы-2019 по фигурному катанию

    Минск, Беларусь

    23 января

    Женщины, короткая программа

    11.00 «Первый», с 16.00

    Пары, короткая программа

    18.45

    24 января

    Мужчины, короткая программа

    12.00

    Пары, произвольная программа

    19.00

    25 января

    Танцы на льду, ритм-танец

    11.30

    Женщины, произвольная программа

    18.00 «Первый»,  с 21.30

    26 января

    Мужчины, произвольная программа

    11.15 «Первый», с 14.10

    Танцы на льду, произвольный танец

    16.25

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований по фигурному катанию – московское. Указаны только прямые трансляция. Информация будет обновляться. 

    Также соревнования будет показывать сайт Первого канала. 

    Российские участники

    Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

    Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. 

    Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. 

    Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Евдокимова – Егор Базин. 

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