Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске

С 23 по 26 января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций турнира.

Расписание трансляций чемпионата Европы-2019 по фигурному катанию

Минск, Беларусь

23 января

Женщины, короткая программа

11.00 «Первый», с 16.00

Пары, короткая программа

18.45

24 января

Мужчины, короткая программа

12.00

Пары, произвольная программа

19.00

25 января

Танцы на льду, ритм-танец

11.30

Женщины, произвольная программа

18.00 «Первый», с 21.30

26 января

Мужчины, произвольная программа

11.15 «Первый», с 14.10

Танцы на льду, произвольный танец

16.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований по фигурному катанию – московское. Указаны только прямые трансляция. Информация будет обновляться.

Также соревнования будет показывать сайт Первого канала.

Российские участники

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Евдокимова – Егор Базин.

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