Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске

С 23 по 26 января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций турнира.
Расписание трансляций чемпионата Европы-2019 по фигурному катанию
Минск, Беларусь
23 января
Женщины, короткая программа
11.00 «Первый», с 16.00
Пары, короткая программа
18.45
24 января
Мужчины, короткая программа
12.00
Пары, произвольная программа
19.00
25 января
Танцы на льду, ритм-танец
11.30
Женщины, произвольная программа
18.00 «Первый», с 21.30
26 января
Мужчины, произвольная программа
11.15 «Первый», с 14.10
Танцы на льду, произвольный танец
16.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований по фигурному катанию – московское. Указаны только прямые трансляция. Информация будет обновляться.
Также соревнования будет показывать сайт Первого канала.
Российские участники
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.
Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Евдокимова – Егор Базин.
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