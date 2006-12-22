Брайан Орсер: «Не говорю, что я именно тот, кто сделает Медведеву снова чемпионкой»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о работе со спортсменкой.

«Я не говорю, что я именно тот, кто сделает Медведеву снова чемпионкой. Но мы делаем все, что возможно. Я хочу, чтобы она продолжала любить фигурное катание, хочу, чтобы она опять привносила в него что-то новое.

Но нужно быть терпеливыми. Жене нужно время, чтобы осознать, что она приняла верное решение (о переходе к Орсеру – Sports.ru). Потому что другим вариантом было только завершение карьеры.

Сейчас мы просто продолжим следовать нашему плану. Из последних соревнований мы кое-чему научились. Во всем этом много психологии. Приходит взросление.

Многие юниоры чувствуют, что могут все на свете, делают всякие четверные прыжки, но когда ты переходишь черту взросления, ты начинаешь слишком много думать. А еще сама жизнь в то же время нажимает не те кнопки. Вот такая Евгения мне и досталась, можно сказать», – сказал Орсер.

Все говорят, что сезон для Медведевой закончен. Нет, она может выступить даже на ЧМ

Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер