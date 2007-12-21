Евгения Медведева: «Никакой катастрофы нет. Если не отберусь на чемпионаты Европы и мира, появится время поработать над собой»

Российская фигуристка не считает катастрофой свое выступление в короткой программе на чемпионате страны, где она стала 14-й.

«Я сделала для себя шаг вперед, мы с уже обсудили и еще будем обсуждать это выступление, но я считаю, что никакой катастрофы для меня нет.

Я ехала на чемпионат России с мыслями, что отбираюсь на чемпионат Европы и мира, и я рада этому. Но если у меня не получится отобраться, то у меня появится необходимое время, чтобы поработать над собой», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

Дуэли Загитовой и Медведевой больше нет. Жене нужно забыть, что она великая фигуристка