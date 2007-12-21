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    Евгения Медведева: «Никакой катастрофы нет. Если не отберусь на чемпионаты Европы и мира, появится время поработать над собой»

    Теги сборная России чемпионат России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Медведева не считает катастрофой свое выступление в короткой программе на чемпионате страны, где она стала 14-й.

    «Я сделала для себя шаг вперед, мы с Брайаном Орсером уже обсудили и еще будем обсуждать это выступление, но я считаю, что никакой катастрофы для меня нет.

    Я ехала на чемпионат России с мыслями, что отбираюсь на чемпионат Европы и мира, и я рада этому. Но если у меня не получится отобраться, то у меня появится необходимое время, чтобы поработать над собой», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

    Дуэли Загитовой и Медведевой больше нет. Жене нужно забыть, что она великая фигуристка

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