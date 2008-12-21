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    Олег Васильев: «У Медведевой глубокая психологическая проблема. Думаю, Орсер может ее решить»

    Теги Олег Васильев сборная России чемпионат России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Тренер Олег Васильев прокомментировал результат двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Саранске (14-е место).

    «Судя по всему, здесь глубокая психологическая проблема, и как с ней быть, я не знаю. Думаю, в компетенции Брайана Орсера решить этот вопрос.

    Жене в произвольной программе будет непросто. И хотя юниорки, оказавшиеся в лидерах, не претендуют на попадание в состав сборной, разрыв до второго «взрослого» места более 12 баллов, это существенно», – сказал Васильев.

    Такую растерянную Медведеву вы не видели никогда: она 14-я после короткой на России

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