Олег Васильев: «У Медведевой глубокая психологическая проблема. Думаю, Орсер может ее решить»

Тренер Олег Васильев прокомментировал результат двукратной чемпионки мира в короткой программе на чемпионате России в Саранске (14-е место).

«Судя по всему, здесь глубокая психологическая проблема, и как с ней быть, я не знаю. Думаю, в компетенции решить этот вопрос.

Жене в произвольной программе будет непросто. И хотя юниорки, оказавшиеся в лидерах, не претендуют на попадание в состав сборной, разрыв до второго «взрослого» места более 12 баллов, это существенно», – сказал Васильев.

Такую растерянную Медведеву вы не видели никогда: она 14-я после короткой на России