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    Мария Бутырская: «Вместо того, чтобы работать над психологией, Орсер и Медведева все поменяли. Так не делается!»

    Теги сборная России Мария Бутырская чемпионат России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала выступление Евгении Медведевой и Алины Загитовой в короткой программе на чемпионате России в Саранске.

    «Удивлена, что Орсер и Медведева взяли и поменяли короткую программу. Так не делается! За такой короткий промежуток времени накатать номер очень тяжело. Вместо того, чтобы работать над психологией, они все поменяли.

    Когда услышала, что так произошло, сразу сказала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не знаю, кто у кого на поводу пошел. То ли тренер у Жени, то ли наоборот.Понимаете, вообще времени не было! Надо ставить то, что есть и все.

    Загитова шикарно каталась. Чувствуется, что она лидер сборной, не дает себе никаких поблажек. Все четко и уверенно. Алина готовится к чемпионату Европы и мира, чтобы никаких лишних разговоров и вопросов не было. Говорит себе: «Я лидер и все. Никто мне здесь не помешает быть им», – рассказала Бутырская.

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