Чемпионат России. Пары. Тарасова и Морозов, Забияко и Энберт, Бойкова и Козловский покажут произвольные программы

Сегодня в Саранске на чемпионате России по фигурному катанию пары покажут произвольные программы. На турнире лидируют и Владимир Морозов.

Чемпионат России

Саранск

Пары

Произвольная программа

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Надежда Лабазина – Никита Рахманин

2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов

3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин

4. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот

Вторая разминка

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов

6. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов

7. Алиса Ефимова – Александр Коровин

8. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Третья разминка

9. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

11. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

12. Наталья Забияко – Александр Энберт

Положение после короткой программы



1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,06

2. Наталья Забияко – Александр Энберт – 78,53

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 74,98

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 72,85

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 71,56

6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 70,61

7. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 67,86

8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 65,96

9. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,43

10. Надежда Лабазина – Никита Рахманин – 62,76

11. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 59,08

12. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 57,90

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Саранске