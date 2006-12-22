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    Чемпионат России. Пары. Тарасова и Морозов, Забияко и Энберт, Бойкова и Козловский покажут произвольные программы

    Теги сборная России результаты чемпионат России Александр Энберт пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Наталья Забияко Александр Коровин Анастасия Полуянова Дмитрий Сопот Алиса Ефимова Илья Спиридонов Анастасия Мишина Александр Галлямов Ксения Ахантьева Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Лина Кудрявцева Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Полина Костюкович Дмитрий Ялин Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Надежда Лабазина Никита Рахманин Фигурное катание

    Сегодня в Саранске на чемпионате России по фигурному катанию пары покажут произвольные программы. На турнире лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    Чемпионат России

    Саранск

    Пары

    Произвольная программа

    Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

    Первая разминка

    1. Надежда Лабазина – Никита Рахманин
    2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов
    3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин
    4. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот

    Вторая разминка

    5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов
    6. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов 
    7. Алиса Ефимова – Александр Коровин
    8. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин 

    Третья разминка

    9. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 
    10. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
    11. Евгения Тарасова – Владимир Морозов 
    12. Наталья Забияко – Александр Энберт

    Положение после короткой программы

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,06
    2. Наталья Забияко – Александр Энберт – 78,53
    3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 74,98
    4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 72,85
    5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 71,56
    6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 70,61
    7. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 67,86
    8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 65,96
    9. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,43
    10. Надежда Лабазина – Никита Рахманин – 62,76
    11. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 59,08
    12. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 57,90

    Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Саранске

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