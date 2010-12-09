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    Мишина и Галлямов победили в финале Гран-при среди юниоров, Костюкович и Ялин – 2-е, Панфилова и Рылов – 3-и

    Теги сборная России результаты Гран-при финал Гран-при сборная США пары Анастасия Полуянова Дмитрий Сопот Анастасия Мишина Александр Галлямов Ксения Ахантьева Валерий Колесов Полина Костюкович Дмитрий Ялин Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Сара Фенг Томми-Джо Ниман Фигурное катание

    Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в финале Гран-при среди юниоров в Ванкувере, их соотечественники Полина Костюкович и Дмитрий Ялин стали вторыми. 

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Пары, юниоры

    Итоговое положение

    1.  Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 190,63
    2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 189,53
    3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 186,59
    4. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 172,51
    5. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 158,33

    Произвольная программа

    1.  Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 126,26
    2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 122,69
    3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 120,15
    4. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 110,47
    5. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 99,05
    6. Сара Фенг –  Томми-Джо Ниман (США) – снялись

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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