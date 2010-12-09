Мишина и Галлямов победили в финале Гран-при среди юниоров, Костюкович и Ялин – 2-е, Панфилова и Рылов – 3-и

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в финале Гран-при среди юниоров в Ванкувере, их соотечественники Полина Костюкович и Дмитрий Ялин стали вторыми.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Пары, юниоры

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 190,63

2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 189,53

3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 186,59

4. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 172,51

5. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 158,33

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 126,26

2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 122,69

3. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 120,15

4. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 110,47

5. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия) – 99,05

6. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – снялись

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере