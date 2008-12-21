Артур Дмитриев: «Если бы Медведева откатала чисто, была бы второй. Это было очень близко к Загитовой»

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал результат российской фигуристки в короткой программе на национальном чемпионате (14-е место).

«Она хорошо прокаталась, единственное – сорвала два элемента. Откатала бы чисто, была бы вторая. Думаю, это было очень близко к Загитовой. Но с такими ошибками в фигурном катании и с такой конкуренцией тяжело.

Но давайте не забывать, что многие девочки не смогут из-за возрастных ограничений ехать на чемпионат мира. Все будет решаться в произвольной.

Конечно, обидно за Женю. Она мастер, отлично катается, просто немножко перегорела. Последняя вышла на прокат. Мне кажется, что она еще не до конца реализует задачи нового тренера. Нужно дать ей время», – сказал Дмитриев.

Дуэли Загитовой и Медведевой больше нет. Жене нужно забыть, что она великая фигуристка

Все говорят, что сезон для Медведевой закончен. Нет, она может выступить даже на ЧМ