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    Артур Дмитриев: «Если бы Медведева откатала чисто, была бы второй. Это было очень близко к Загитовой»

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Артур Дмитриев-старший Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал результат российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на национальном чемпионате (14-е место).

    «Она хорошо прокаталась, единственное – сорвала два элемента. Откатала бы чисто, была бы вторая. Думаю, это было очень близко к Загитовой. Но с такими ошибками в фигурном катании и с такой конкуренцией тяжело.

    Но давайте не забывать, что многие девочки не смогут из-за возрастных ограничений ехать на чемпионат мира. Все будет решаться в произвольной.

    Конечно, обидно за Женю. Она мастер, отлично катается, просто немножко перегорела. Последняя вышла на прокат. Мне кажется, что она еще не до конца реализует задачи нового тренера. Нужно дать ей время», – сказал Дмитриев.

    Дуэли Загитовой и Медведевой больше нет. Жене нужно забыть, что она великая фигуристка

    Все говорят, что сезон для Медведевой закончен. Нет, она может выступить даже на ЧМ

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