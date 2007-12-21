Илья Авербух: «Выступление Медведевой в Саранске – кульминация неудачного сезона. Не представляю, как ей догнать соперниц»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал провал двукратной чемпионки мира в короткой программе на чемпионате России в Саранске, где она стала 14-й.

«Думаю, что не надо сейчас уже разбирать, что произошло. Болельщики должны поддержать Женю в сложный момент в ее карьере.

Возможно, когда-нибудь она будет описывать его в книге, как момент, который она пройдет, а возможно никогда уже и не пройдет. Никто из нас не знает.

Это кульминация неудачного сезона, которая произошла на наших глазах. Но Женя остается великой чемпионкой и будем ждать, верить и надеяться, что она найдет в себе силы пройти этот сезон и в следующем предстать в другом качестве, потому что отставание от соперниц очень большое. Не представляю, как их догнать», – сказал Авербух.

Такую растерянную Медведеву вы не видели никогда: она 14-я после короткой на России