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    Илья Авербух: «Выступление Медведевой в Саранске – кульминация неудачного сезона. Не представляю, как ей догнать соперниц»

    Теги Илья Авербух сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Хореограф Илья Авербух прокомментировал провал двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Саранске, где она стала 14-й.

    «Думаю, что не надо сейчас уже разбирать, что произошло. Болельщики должны поддержать Женю в сложный момент в ее карьере.

    Возможно, когда-нибудь она будет описывать его в книге, как момент, который она пройдет, а возможно никогда уже и не пройдет. Никто из нас не знает.

    Это кульминация неудачного сезона, которая произошла на наших глазах. Но Женя остается великой чемпионкой и будем ждать, верить и надеяться, что она найдет в себе силы пройти этот сезон и в следующем предстать в другом качестве, потому что отставание от соперниц очень большое. Не представляю, как их догнать», – сказал Авербух. 

    Такую растерянную Медведеву вы не видели никогда: она 14-я после короткой на России

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