Дмитрий Алиев: «Мне кажется, я могу понять Медведеву. С ней происходит то же самое, что и со мной»

Российский фигурист прокомментировал свой результат на чемпионате России в Саранске (5-е место).

«Послевкусие? Как фарш сырой съесть. Это провал. Провал чемпионата страны. Учитывая подготовку, не должно было так произойти, я не должен был так кататься. Тяжелый сезон, нужно уметь справляться с собой в любой ситуации, будь то смерть близкого или какое-то счастье.

Не нужно ни на что отвлекаться, надо быть собой. Я смотрю на себя со стороны, когда пересматриваю прокат. Я вижу, что это не я катаюсь. Это спорт. Возможно, я устал. Я не отдыхал шесть лет. Как только я переехал в Санкт-Петербург, я не летал на море. Но я не опускаю руки. И никогда не собираюсь их опускать. Я буду двигаться вперед.

Нет, насчет сезона отдыха я не говорю. И вообще я не хочу пропускать соревнования, для меня любые соревнования – счастье. Но я не могу ответить на вопрос, почему сейчас я катаюсь вот так.

Сегодня я посмотрел на прокат Жени Медведевой. Она после короткой программы на 14-м месте. И мне кажется, что в чем-то я ее могу понять. Я желаю Жене, чтобы она завтра поборолась, потому что она боевая спортсменка. Очень хочется, чтобы у нее получилось.

Смотря на ее прокат, я почувствовал Женю. То, что я в себе чувствую, думаю, у Жени то же самое. Но могу ошибаться», – сказал Алиев.

Дуэли Загитовой и Медведевой больше нет. Жене нужно забыть, что она великая фигуристка