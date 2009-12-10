Агент Медведевой: «Взрослым парням будет обидно узнать, что их сообщения читает не Женя, а 32-летний бородатый грузин»

Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа рассказал о работе со спортсменкой.

– Работая с Медведевой, я занимаюсь коммуникацией с внешним миром, обрабатываю звонки, отслеживаю все письма, которые приходят на почту. 70 процентов — это пустые письма и звонки. Один раз, к примеру, предлагали прорекламировать за 500 рублей мазь для пяток. Намажешь – и не будет мозолей. Спрашиваю: «Вы серьезно?» Отвечают: «А почему нет? Мы вам и мазь подарим!»

Часто пишут фанаты. Адекватные вещи показываю Жене. Но когда взрослые парни присылают свои фотографии и контакты, пишут о желании познакомиться и погулять, я, безусловно, оставляю это без ответа. Наверное, им будет обидно узнать, что их сообщения читает не Женя, а 32-летний бородатый грузин.

– Есть ли у Медведевой контракты, которые включают в себя только посты в соцсетях?

– Мы редко делаем коммерческие посты без контракта бренд-амбассадорства. Если есть сотрудничество, мы можем выложить запись даже без дополнительных договоренностей. Но в целом наша принципиальная позиция: рекламный пост у Жени стоит очень дорого. Дороже, чем у многих звезд шоу-бизнеса и известных блогеров. Дороже, чем у Ольги Бузовой.

– По каким принципам решаете, принять предложение или нет?

– Смотрим, во-первых, на репутацию бренда и его сегмент. Очевидно, что Женя не может рекламировать алкоголь или презервативы. Во-вторых, пытаемся понять отношение. Если компания не очень вежлива в общении, лучше сразу расходиться. После заключения контракта стоит ждать беды. В-третьих, конечно, обсуждаем цену. Женя не может работать на маленьких гонорарах. Она все-таки мировая звезда.

– Какая позиция была у вас, когда Медведева переходила к Орсеру?

– Полностью доверился стороне Жени. Она лучше знает, ведь это ее карьера. Я могу ее понять. Она максималистка, ей нужны были перемены. К лучшему ли они? Это покажет не один сезон, а два-три. Вспомните Ягудина, которого долго критиковали за переход к Тарасовой и переезд в США. Итог какой?

Уверен, что карьера Жени стала намного интереснее с драматургической точки зрения после переезда. Именно о таких спортсменах снимают фильмы. Взлеты, падения, сильные решения, которые не все поддерживают. Но если ты в итоге побеждаешь, то весь мир твой, – сказал Матуа.