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    Александр Горшков: «ФФКР не оплачивает работу Орсера. Это делает сама Медведева»

    Теги сборная России ФФКР Александр Горшков Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прояснил вопросы оплаты тренировок Евгении Медведевой у канадского специалиста Брайана Орсера. 

    – Федерация фигурного катания на коньках России поддерживает Женю?

    – Она — член сборной России. Как мы можем поступить иначе? И еще, как я понял, Колобков сказал про оплату работы тренера Брайана Орсера. Вот и все.

    – Значит, работу Орсера оплачивает федерация?

    – Нет, мы не имеем права ее оплачивать. У нас нет таких возможностей.

    – А кто тогда? Сама Женя?

    – Ну да. Вы знаете, вся эта ситуация решается. У Жени нет проблем в этом отношении.

    – Жене, как члену сборной России, оформлена какая-то субсидия?

    – Федерация оплачивает ее пребывание в Канаде и перелеты.

    – А тренировки Орсера оплачивает сама Женя?

    – Да.

    – Женя предоставила вам индивидуальный план тренировок на сезон?

    – Да. У нас все спортсмены сборной России имеют такие планы, а федерация их рассматривает.

    – Если Медведева провалится на чемпионате России, федерация продолжит оплачивать перелеты и жизнь в Канаде?

    – Давайте не будем забегать вперед. Зачем думать о плохом? Всегда надо надеяться на лучшее, – сказал Горшков. 

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