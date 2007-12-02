Александр Горшков: «ФФКР не оплачивает работу Орсера. Это делает сама Медведева»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прояснил вопросы оплаты тренировок Евгении Медведевой у канадского специалиста Брайана Орсера.

– Федерация фигурного катания на коньках России поддерживает Женю?

– Она — член сборной России. Как мы можем поступить иначе? И еще, как я понял, Колобков сказал про оплату работы тренера Брайана Орсера. Вот и все.

– Значит, работу Орсера оплачивает федерация?

– Нет, мы не имеем права ее оплачивать. У нас нет таких возможностей.

– А кто тогда? Сама Женя?

– Ну да. Вы знаете, вся эта ситуация решается. У Жени нет проблем в этом отношении.

– Жене, как члену сборной России, оформлена какая-то субсидия?

– Федерация оплачивает ее пребывание в Канаде и перелеты.

– А тренировки Орсера оплачивает сама Женя?

– Да.

– Женя предоставила вам индивидуальный план тренировок на сезон?

– Да. У нас все спортсмены сборной России имеют такие планы, а федерация их рассматривает.

– Если Медведева провалится на чемпионате России, федерация продолжит оплачивать перелеты и жизнь в Канаде?

– Давайте не будем забегать вперед. Зачем думать о плохом? Всегда надо надеяться на лучшее, – сказал Горшков.