Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

С 7 по 10 декабря в Ванкувере пройдет финал Гран-при по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию



Ванкувер, Канада

7 декабря

Юниоры, танцы на льду, ритм-танец

1.05 «Матч! Арена»

Юноши, короткая программа

2.20 «Матч ТВ»

Юниоры, пары, короткая программа

3.25 «Матч! Арена»

Девушки, короткая программа

4.40 «Матч ТВ»

Мужчины, короткая программа

6.45 «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Женщины, короткая программа

8.00 «Матч! Арена», Первый канал

8 декабря

Юниоры, танцы на льду, произвольный танец

2.45 «Матч ТВ» (с 2.55), «Матч! Арена»

Юноши, произвольная программа

4.05 «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Танцы на льду, ритм-танец

6.05 «Матч ТВ», «Матч! Арена», Первый канал

Пары, короткая программа

7.20 «Матч! Арена»

Мужчины, произвольная программа

8.35 «Матч ТВ»

9 декабря

Женщины, произвольная программа

00.55 «Матч! Арена», Первый канал

Девушки, произвольная программа

2.15 «Матч! Арена»

Юниоры, пары, произвольная программа

3.30 «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Танцы на льду, произвольный танец

6.00 «Матч! Арена», Первый канал (с 6.10)

Пары, произвольная программа

7.20 «Матч! Арена»

10 декабря

Показательные выступления

01.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции. Информация будет обновляться.

Участники финала Гран-при по фигурному катанию



Мужчины: Шома Уно (Япония), Нэтан Чен (США), Михал Бржезина (Чехия), Сергей Воронов (Россия), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Киган Мессинг (Канада).

Женщины: Алина Загитова (Россия), Рика Кихира (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Елизавета Туктамышева (Россия), Каори Сакамото (Япония), Софья Самодурова (Россия).

Пары: Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция), Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия), Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия), Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай), Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия).

Танцы на льду: Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США), Александра Степанова – Иван Букин (Россия), Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия), Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США), Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия).

Юниоры: Петр Гуменник (Россия), Камден Пулкинен (США), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Томоки Хиваташи (США), Коширо Шимада (Япония), Стивен Гоголев (Канада).

Юниорки: Александра Трусова (Россия), Алена Косторная (Россия), Анна Щербакова (Россия), Анастасия Тараканова (Россия), Ким Йе Лим (Южная Корея), Алена Канышева (Россия).

Юниоры, пары: Анастасия Мишина – Алекасандр Галлямов (Россия), Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия), Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия), Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия), Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия), Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США).

Юниоры, танцы на льду: Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия), Елизавета Худайбердиева – Никита Назаров (Россия), Эйвонли Нгуен – Вадим Колесник (США), Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия), Марджори Лажо – Захари Лага (Канада), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия).