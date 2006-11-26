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    Евгения Медведева: «Почему не пришла с цветами прощаться с Тутберидзе? Причина есть, но никто никогда ее не узнает»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что не хочет говорить о том, почему некрасиво ушла от тренера Этери Тутберидзе.

    – Почему вы не пришли с цветами попрощаться с Этери? Ну, тогда бы все перевернулось в вашу пользу, и вы бы ушли хорошей.

    – Знаете, мне, на самом деле, надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала.

    Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело. Поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться из меня что-либо выудить на тему, почему именно так произошло. Но так оно произошло. Все.

    – У всех великих есть тайна.

    – Не считаю, что я великая, и я не пытаюсь этой тайной выставить себя великой. Или какой-то там королевой. Просто есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой. Но я знаю, что это бесполезно. Хотя полгода – достаточно большой срок, чтобы перестать об этом думать.

    – Этери, рассказывает Первому каналу, что вы попросили ее придержать Загитову в юниорах, и это фактически был мощнейший PR-ход, который и обрушил весь негатив на вас.

    – Я, на самом деле, могу понять, наверное, почему это было сказано. Это было сказано от того, что сложилась неприятная ситуация. Но я абсолютно нормально отношусь к девочкам, которые приходят из юниоров, потому что я сама такая была, и в пятнадцать лет выиграла все. Но я, во-первых, не хочу и не имею права что-либо говорить на эту тему, потому что, повторяю, я сама была такой же юниоркой.

    И задерживать кого-то в юниорах я не просила. Это как минимум глупо. Я абсолютно нормальный человек и негативно реагировать на это я не собираюсь, но в том репортаже Первого канала собственно было все сказано, что это действительно детская фраза. Глупая детская фраза – просить кого-то сразу же после выхода со льда... Я пыталась вспомнить, но не вспомнила.

    – Может, это могло быть сказано в шутку?

    – В шутку? Но тогда было не до шуток, согласитесь. Вообще не до шуток было в Пхенчхане. Может быть, у меня провалы в памяти, конечно, но я в этом сомневаюсь. Я такого не говорила.

    «Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти

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