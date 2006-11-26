Евгения Медведева: «Почему не пришла с цветами прощаться с Тутберидзе? Причина есть, но никто никогда ее не узнает»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что не хочет говорить о том, почему некрасиво ушла от тренера Этери Тутберидзе.

– Почему вы не пришли с цветами попрощаться с Этери? Ну, тогда бы все перевернулось в вашу пользу, и вы бы ушли хорошей.

– Знаете, мне, на самом деле, надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала.

Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело. Поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться из меня что-либо выудить на тему, почему именно так произошло. Но так оно произошло. Все.

– У всех великих есть тайна.

– Не считаю, что я великая, и я не пытаюсь этой тайной выставить себя великой. Или какой-то там королевой. Просто есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой. Но я знаю, что это бесполезно. Хотя полгода – достаточно большой срок, чтобы перестать об этом думать.

– Этери, рассказывает Первому каналу, что вы попросили ее придержать Загитову в юниорах, и это фактически был мощнейший PR-ход, который и обрушил весь негатив на вас.

– Я, на самом деле, могу понять, наверное, почему это было сказано. Это было сказано от того, что сложилась неприятная ситуация. Но я абсолютно нормально отношусь к девочкам, которые приходят из юниоров, потому что я сама такая была, и в пятнадцать лет выиграла все. Но я, во-первых, не хочу и не имею права что-либо говорить на эту тему, потому что, повторяю, я сама была такой же юниоркой.

И задерживать кого-то в юниорах я не просила. Это как минимум глупо. Я абсолютно нормальный человек и негативно реагировать на это я не собираюсь, но в том репортаже Первого канала собственно было все сказано, что это действительно детская фраза. Глупая детская фраза – просить кого-то сразу же после выхода со льда... Я пыталась вспомнить, но не вспомнила.

– Может, это могло быть сказано в шутку?

– В шутку? Но тогда было не до шуток, согласитесь. Вообще не до шуток было в Пхенчхане. Может быть, у меня провалы в памяти, конечно, но я в этом сомневаюсь. Я такого не говорила.

«Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти