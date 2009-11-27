Этери Тутберидзе: «Почему вокруг Медведевой такой ажиотаж? Может, потому что она двукратная чемпионка мира?»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась комментировать агрессию болельщиков в отношении .

Сама Медведева, которая весной ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру, говорила, что устала от ненависти в соцсетях.

«Я не буду комментировать, похоже это на травлю или нет.

Почему вокруг нее такой ажиотаж? Может, потому что она двукратная чемпионка мира?» – рассказала Тутберидзе.

«Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти

Медведева и Тутберидзе – это война. Они не жалеют друг друга