Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Этери Тутберидзе: «Почему вокруг Медведевой такой ажиотаж? Может, потому что она двукратная чемпионка мира?»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась комментировать агрессию болельщиков в отношении Евгении Медведевой.

    Сама Медведева, которая весной ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру, говорила, что устала от ненависти в соцсетях.

    «Я не буду комментировать, похоже это на травлю или нет.

    Почему вокруг нее такой ажиотаж? Может, потому что она двукратная чемпионка мира?» – рассказала Тутберидзе.

    «Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти

    Медведева и Тутберидзе – это война. Они не жалеют друг друга

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться