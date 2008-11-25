Траньков о нервах Медведевой: «Спасибо армии псевдоболельщиков, которые устраивали различные экзекуции в соцсетях»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при во Франции (4-е место).

«Просто она наошибалась. Не свой настоящий уровень показывает в этом сезоне. С чем это связано? Возможно, с полной сменой тренировочной системы, плана работы. Пока не видим, что Евгения адаптировалась к нему. Гораздо тяжелее стали катание и прыжки. У Орсера и Тутберидзе абсолютно разные системы тренировок. Не исключено, что она не нашла себя на новом месте.

Пролетела мимо финала «Гран-при», всего две медали в начале сезона взяла, причем ни одной золотой. Конечно, провальный старт, но с другой стороны, возможно, это позволит более спокойно подготовиться к чемпионату России. И в Саранске вернется Женя Медведева, которую мы привыкли видеть и за которую болеем на протяжении нескольких лет.

– Медведева заслужила критику?

– Если упрекать за то, что ушла от Тутберидзе и перестала кататься, как раньше.... Евгения и при прошлом тренере начала проигрывать. Так что критиковать можем не Медведеву, а Орсера. Потому что видим, как на тренировках Женя прыгает, на разминке делает элементы, а во время стартов не получается. Видимо, тренер общий язык со спортсменом не нашел в ходе подготовки.

За это надо все-таки критиковать именно тренера – фигурист ведь выполняет его установку. Проигрывает всегда тренер, выигрывает спортсмен -это правило никто не отменял. Претензии должны больше быть к тренерскому штабу, чем к самой Жене, потому что знаю, что она очень работоспособная, покладистая и дисциплинированная. Вряд ли к ней могут быть вопросы в плане работы.

– Не показалось, что она вышла на лед зажатой? Что у нее не горели глаза?

– Действительно, Женя испытывает очень большой прессинг. Спасибо большое армии псевдоболельщиков, которые устраивали различные экзекуции в соцсетях и продолжают это делать. Конечно, это большой пресс. Над ней довлел результат, не привыкла Женя занимать четвертые места. И для нее, конечно же стресс. Не могу сказать, что глаза не горели, но был какой-то перенастрой», – рассказал Траньков.

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

Медведева провалила Гран-при. Что дальше?