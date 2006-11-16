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    Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России

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    Российский дуэт Александра Степанова – Иван Букин выиграл ритм-танец на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве.

    Гран-при

    5-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва

    Танцы на льду

    Ритм-танец

    1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 74,49
    2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 69,01
    3. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,40
    4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 66,30
    5. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 64,54
    6. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 64,05
    7. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 54,83
    8. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 52,99
    9.     Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 51,69

    Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup

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