Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России

Российский дуэт Александра Степанова – Иван Букин выиграл ритм-танец на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве.
Гран-при
5-й этап
Rostelecom Cup
Москва
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 74,49
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 69,01
3. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,40
4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 66,30
5. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 64,54
6. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 64,05
7. Анна Яновская – Адам Лукаш (Венгрия) – 54,83
8. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 52,99
9. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 51,69
Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup