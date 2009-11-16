Алина Загитова: «Мне еще есть куда стремиться. Буду повторять это, даже если получу запредельные баллы»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свою победу в короткой программе на российском этапе Гран-при.

Загитова установила мировой рекорд, получив за прокат 80,78 балла.

«Меня радует, что я смогла собраться на свой любимый каскад. Это действительно мой любимый элемент. Не всегда он получается, к сожалению. Я, наверное, морально еще не всегда готова. Рада, что в Москве у меня получилось его сделать.

Потом я уже вошла в кураж. Чувствовала, что мне по-настоящему нравится кататься.

На тренировках каскад получается. Очень обидно, когда он не выходит на стартах. Вроде все так гладко идет, а потом что-то переклинивает. Но я стараюсь не думать об этом и настраиваться на самый лучший прокат.

Настрой изменился (с контрольных прокатов). Каждый день мы занимаемся, нарабатываем технику прыжков, элементы все оттачиваем до мелочей. Функционалка поднимается – иногда не хватает ее у некоторых спортсменов в начале сезона. Потом они набирают с каждым днем, в итоге, в конце сезона доходят до пика.

Мне еще есть куда стремиться. Я всегда буду это повторять, даже если получу какие-то запредельные баллы. Потому что в спорте достичь максимума невозможно. Я – максималистка, работаю всегда на максимум. Хочу радовать зрителей и дарить им праздничное настроение», – сказала Загитова в эфире телеканала «Матч ТВ».