Сотникова об элементе, который Загитова исполняет в обеих программах: «Не вижу фигуристку, которая повторила бы мою фирменную ласточку»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова считает, что действующие фигуристки не могут повторить ее коронные элементы.
«Ожидание – реальность. Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку.
На самом деле я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которая делала бы эту ласточку как я. Нескромно, но это факт! А кто и делает, то она не такая, как моя. Так же, как вращение Аделины.
P. S. Как ни крути, оставила свой след в фигурном катании», – написала Сотникова.
Элемент, показанный на видео Сотниковой, чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова исполняет в своих программах – она заходит с него на двойной аксель как в произвольной программе «Кармен», так и в короткой «Призрак оперы».
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Ожидание – Реальность @adelina_sotnikova14 – @snodar Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку 😝 На самом деле я до сих пор не вижу ни одной фигуристки,чтобы делали эту ласточку как я 🤷🏽♀️🙅🏽♀️ Не скромно,но это факт! А кто и делает,то она не такая как моя 😋 так же как вращение Аделины 😎 P.S как ни крути оставила свой след в фигурном катании😏 #атолиещебудет #никтонезнает #нетневозможного #невозможноевозможно