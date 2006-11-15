Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сотникова об элементе, который Загитова исполняет в обеих программах: «Не вижу фигуристку, которая повторила бы мою фирменную ласточку»

    Теги сборная России видео Аделина Сотникова женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова считает, что действующие фигуристки не могут повторить ее коронные элементы.

    «Ожидание – реальность. Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку.

    На самом деле я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которая делала бы эту ласточку как я. Нескромно, но это факт! А кто и делает, то она не такая, как моя. Так же, как вращение Аделины.

    P. S. Как ни крути, оставила свой след в фигурном катании», – написала Сотникова.

    Элемент, показанный на видео Сотниковой, чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова исполняет в своих программах – она заходит с него на двойной аксель как в произвольной программе «Кармен», так и в короткой «Призрак оперы».

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Ожидание – Реальность @adelina_sotnikova14 – @snodar Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку 😝 На самом деле я до сих пор не вижу ни одной фигуристки,чтобы делали эту ласточку как я 🤷🏽‍♀️🙅🏽‍♀️ Не скромно,но это факт! А кто и делает,то она не такая как моя 😋 так же как вращение Аделины 😎 P.S как ни крути оставила свой след в фигурном катании😏 #атолиещебудет #никтонезнает #нетневозможного #невозможноевозможно

    Публикация от Adelina Sotnikova ⛸ (@adelina_sotnikova14)

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться