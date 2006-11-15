Сотникова об элементе, который Загитова исполняет в обеих программах: «Не вижу фигуристку, которая повторила бы мою фирменную ласточку»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова считает, что действующие фигуристки не могут повторить ее коронные элементы.

«Ожидание – реальность. Когда пытаешься повторить мою фирменную ласточку.

На самом деле я до сих пор не вижу ни одной фигуристки, которая делала бы эту ласточку как я. Нескромно, но это факт! А кто и делает, то она не такая, как моя. Так же, как вращение Аделины.

P. S. Как ни крути, оставила свой след в фигурном катании», – написала Сотникова.

Элемент, показанный на видео Сотниковой, чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова исполняет в своих программах – она заходит с него на двойной аксель как в произвольной программе «Кармен», так и в короткой «Призрак оперы».