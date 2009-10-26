Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada. На нем выступят Туктамышева и Медведева

С 26 по 28 октября в канадском Лавале пройдет второй этап Гран-при Skate Canada. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Лаваль, Канада

26 октября

Пары, короткая программа

21.30 Евроспорт 2, Матч! Арена

Мужчины, короткая программа

22.52 Евроспорт 2, Матч! Арена

27 октября

Танцы на льду, ритм-танец

2.10 Первый канал, Матч! Арена

Женщины, короткая программа



3.45 Первый канал Матч! Арена

Пары, произвольная программа

20.27 Евроспорт 2, Матч! Арена

Мужчины, произвольная программа

22.02 Евроспорт 2, Матч! Арена

28 октября

Танцы на льду, произвольный танец

2.10 Первый канал, Матч! Арена

Женщины, произвольная программа

4.00 Первый канал, Матч! Арена

Показательные выступления

21.00 Евроспорт 2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции. Также все соревнования будут транслироваться на интернет-сайте Первого канала.

Участники

Мужчины: Брендан Керри (Австралия), Киган Мессинг (Канада), Нам Нгуен (Канада), Роман Садовский (Канада), Кевин Аймо (Франция), Даниэль Самохин (Израиль), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Александр Самарин (Россия), Александр Майоров (Швеция), Джейсон Браун (США).

Женщины: Элейн Шартран (Канада), Вероника Малле (Канада), Алисия Пино (Канада), Вакаба Хигучи (Япония), Юра Мацуда (Япония), Мако Ямашита (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Евгения Медведева (Россия), Дарья Паненкова (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Старр Эндрюс (США), Мэрайя Белл (США).

Пары: Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия), Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада), Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада), Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада), Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай), Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция), Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия), Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада), Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада), Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция), Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания), Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия), Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия), Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания), Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США).