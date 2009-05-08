Евгения Медведева: «Большие перемены происходят из-за того, что я хочу провести долгую карьеру»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о предстоящем переезде в Канаду для работы с тренером Брайаном Орсером.

«Переезд в Канаду меня абсолютно не смущает и никак не пугает, так как намного больше половины людей, которые были со мной на протяжении этого тяжелого времени, не разговаривают на русском языке. Поэтому, наверное, дискомфорта не будет.

Может быть, языковой барьер есть, но он минимальный. Надеюсь, мой английский, который стал намного лучше за последние несколько лет, позволит мне как можно продуктивнее работать.

Слухи о смене гражданства – это абсолютный бред. Мне кажется, все вменяемые люди прекрасно понимают, что это не ко мне относится немножко.

Да, из-за того что я буду вынуждена жить в Канаде, мне придется сменить место жительства на неопределенный срок, так как я все-таки хочу провести долгую карьеру. Собственно, из-за этого происходят такие большие перемены», – сказала Медведева в эфире телеканала «Россия 24».

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